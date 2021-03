Implenia gewinnt fünf Hochbauaufträge in Deutschland

Dietlikon, 9. März 2021 - Erfolgreicher Jahresauftakt für Implenia in Deutschland: Die Gruppe hat fünf Hochbauaufträge akquiriert. Im Südwesten rund um Karlsruhe, in Berlin sowie im Osten Deutschlands, im thüringischen Jena, realisiert Implenia Immobilienprojekte mit einem Auftragswert von insgesamt rund EUR 140 Mio..



Dank kooperativer Vertragsmodelle, ausgewiesener Planungs- und Steuerungsexpertise sowie einer verlässlichen und termingerechten Realisierung als ausführendes Unternehmen bekam Implenia den Zuschlag. Bei den meisten Projekten waren die Experten von Implenia bereits in einer sehr frühen Phase ins Projekt involviert und unterstützten die Kunden in der Entwicklung und Planung ihrer Immobilien partnerschaftlich von Beginn an.



Bahnhof Karlsruhe - Hotel, Büro- und Geschäftshaus ka3

In Karlsruhe erhielt Implenia von der Qcoon Real Estate GmbH und der FORTOON Development GmbH den Auftrag für die Errichtung des Büro- und Hotelneubaus ka3. Direkt am Hauptbahnhof baut Implenia schlüsselfertig zwei Bürogebäude mit einer Bruttogeschossfläche von rund 21 500 m², ein Hotel mit 194 Zimmern, Einzelhandelsflächen sowie eine Tiefgarage mit 121 Stellplätzen. Der Baustart erfolgt bereits im ersten Quartal. Künftige Mieter der Bürogebäude können die Flächen vielfältig vom Zellenbüro bis zur Open-Space-Lösung ausgestalten und die Büroeinheiten sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Verteilung realisieren lassen. Der Zugang zum Bürogebäude 1 erfolgt über eine Freitreppe, die dem Gebäudeensemble einen einzigartigen Charakter verleiht wie auch der geschützte Vorplatz und die imposante Dachterrasse. Bereits in der Angebotsphase entwickelte Implenia ein BIM-Modell anhand dessen die Gruppe die Ausführung plante und Lean-Methoden implementierte.

