XPRIZE und COGNIZANT geben die Gewinner des Hauptpreises der "Pandemic Response Challenge" zum Neustart der weltweiten Wirtschaft bekannt

Los Angeles (ots) - XPRIZE (https://www.xprize.org/) , ein weltweit führenderAnbieter von Wettbewerben zur Lösung großer Herausforderungen, gab heute inZusammenarbeit mit Cognizant (https://www.cognizant.com/de-de/) (Nasdaq: CTSH),einem der weltweit führenden Technologie- und Dienstleistungsunternehmen, dieGewinner des Hauptpreises der 500.000 $ Pandemic Response Challenge(https://www.xprize.org/challenge/pandemicresponse) bekannt. Der viermonatigeglobale Wettbewerb wurde entwickelt, um basierend auf den Möglichkeiten vonDaten und künstlicher Intelligenz politischen Entscheidungsträgern,Gesundheitsbehörden und Führungskräften der Wirtschaft die notwendigenErkenntnisse und Vorgaben zu liefern, um Maßnahmen zur öffentlichen Sicherheitzu implementieren. Diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, die lokale Wirtschaftaufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Infektionszahlen niedrig zu halten,während Impfstoffe in größerem Umfang verfügbar werden. Die Entscheidungsträgerwerden ermutigt, die im Wettbewerb erarbeiteten Ergebnisse, Methoden undTechnologien als Referenz für Ansätze zur Minimierung potenzieller Ausbrüche zunutzen, jetzt und in Zukunft.Den ersten Platz belegt das Team VALENCIA IA4COVID19 (Valencia, Spanien),koordiniert von Dr. Nuria Oliver, Kommissarin der Präsidentschaft derGeneralitat Valenciana, und J. Alberto Conejero, Direktor der Abteilung fürangewandte Mathematik an der Universitat Politècnica de València. Den zweitenPlatz belegt das Team JSI vs COVID (Ljubljana, Slowenien), das von MitjaLustrek, Leiter der Ambient Intelligence Group am Jozef Stefan Institute,koordiniert wurde. Die Teammitglieder von JSI vs COVID hatten zuvor bereits amQualcomm Tricorder XPRIZE teilgenommen. Die beiden führenden Teams wurden unter48 Finalisten aus 17 Ländern ausgewählt. Beide Teams teilen sich zu gleichenTeilen das Gesamtpreisgeld von 500.000 $. Die Jury hat jedoch entschieden, dasTeam VALENCIA IA4COVID19 wegen seiner vorbildlichen Einreichungen den erstenPlatz zu gewähren. Insgesamt hatten sich zunächst über 100 Teams aus aller Weltan dem Wettbewerb beteiligt.Die Pandemic Response Challenge verlangte von den Teams die Entwicklungeffektiver datengesteuerter KI-Systeme zur genauen Vorhersage derÜbertragungsraten von COVID-19. Gleichzeitig sollten sie Maßnahmen zurIntervention und Eindämmung vorgeben, die bei Tests in "Was-wäre-wenn"-Szenariennachweislich die Infektionsraten sowie die negativen wirtschaftlichenAuswirkungen minimieren. Die siegreichen Modelle werden politischen