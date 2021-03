TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Mittwoch uneinheitlich tendiert. Leichten Gewinnen in Japan und an den chinesischen Festlandsbörsen standen Verluste in Australien und Südkorea gegenüber. Die Veränderungen zum Vortag hielten sich meist in Grenzen.

Dabei machten sich die Vorgaben der Wall Street bemerkbar. Während Technologiewerte in den USA deutliche Gewinne verbuchten, konnten zyklische Titel nicht ganz Schritt halten. Das spiegelte sich auch an den asiatischen Börsen wider, wie Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda betonte. So habe sich der stärker an zyklischen Werten ausgerichtete Singapurer Markt vergleichsweise schwach entwickelt, der technologielastigere chinesische CSI-300-Index dagegen recht gut geschlagen.