ARTEIXO (dpa-AFX) - Der Textilhändler Inditex hat in der Pandemie auf das richtige Pferd gesetzt. Mit dem Ausbau seiner Online-Plattform konnte der spanische H&M-Konkurrent den Umsatzschwund im stationären Handel im abgelaufenen Geschäftsjahr zumindest abfangen - diesen aufzuhalten gelang jedoch bei weitem nicht. Weil viele Filialen wegen der Lockdowns geschlossen blieben, brachen Umsatz und Gewinn kräftig ein, wie der Eigner der Modeketten Zara, Bershka und Massimo Dutti am Mittwoch in Arteixo mitteilte. Im neuen Jahr will der Konzern seinen Umbau und die Digitalisierung weiter vorantreiben.

An der Börse knickte die seit Ende Februar stark gelaufene Aktie in Reaktion auf die Nachrichten zunächst deutlich ein, am späten Vormittag stand das Papier noch mit mehr als einem halben Prozent im Minus. Beobachter zeigten sich enttäuscht. Der Modekonzern habe umsatz- und gewinnseitig 2020 die Erwartungen verfehlt, schrieb Bernstein-Analystin Aneesha Sherman in einer ersten Einschätzung. Es gebe aber Anzeichen einer Erholung im ersten Quartal.

In der zweiten Corona-Welle hatte Inditex erneut viele Läden schließen müssen. Zum Ablauf des vergangenen Geschäftsjahres am 31. Januar seien knapp ein Drittel der bis dahin noch bestehenden rund 6800 Filialen nicht geöffnet gewesen, hieß es weiter. Inzwischen aber hat sich die Lage etwas entspannt. So waren zu Beginn der laufenden Woche (8. März) noch 15 Prozent der Filialen vorübergehend geschlossen. Der Konzern geht derzeit davon aus, bis zum 12. April dann alle Geschäfte wieder öffnen zu können.