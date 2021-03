^ DGAP-News: B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG: Ergebnisse der Hauptversammlung zum Finanzjahr 2019/20 der BRAIN AG

Zwingenberg, 10. März 2021



Ergebnisse der Hauptversammlung zum Finanzjahr 2019/20 der BRAIN AG

* Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit entlastet

* Aktionäre stimmen für Änderung des Firmennamens zu BRAIN Biotech AG

* Aktionärsmehrheit genehmigt Kapitalvorratsbeschlüsse

Bei der heutigen Hauptversammlung der B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG (BRAIN AG) wurden Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit entlastet. Alle gestellten Anträge wurden von den teilnehmenden Aktionären angenommen, darunter die Vorratsbeschlüsse zu bedingten und genehmigten Kapital sowie der Antrag auf Änderung des Firmennamens in BRAIN Biotech AG. BRAIN hat sich seit der Gründung vor 28 Jahren von einem forschungsgetriebenen und netzwerkorientierten Biotech-Startup zu einem produktionsorientierten, integrierten Unternehmen mit starkem wissenschaftlichen Fundament entwickelt. Diese Entwicklung soll sich künftig auch im Namen widerspiegeln.



Vorstandsvorsitzender Adriaan Moelker fasst weitere positive Entwicklungen der BRAIN zusammen: "Unsere Entwicklungspipeline konnten wir auf sieben erfolgversprechende F&E-Programme fokussieren; wir haben unseren natürlichen Protein-Süßstoff Brazzein zusammen mit unserem Partner Roquette in die Phase der Kommerzialisierung überführt; an der WeissBioTech haben wir die ausstehende Minderheitsbeteiligung erworben; und wir haben erneut in das zukunftsträchtige Programm zur enzymatischen Wundreinigung im Rahmen unserer Solascure-Beteiligung investiert. Nicht zuletzt haben unser effektives Krisenmanagement der Covid-19-Pandemie sowie ein vorausschauendes Agieren bezüglich des Brexit zu einem erfolgreichen Geschäftsjahr mit beigetragen."