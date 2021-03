Lantronix erweitert sein Remote Environment Management-Angebot um das neue EMG7500 Edge-Management-Gateway

IRVINE, Kalifornien, March 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), ein globaler Anbieter von Software-as-a-Service (SaaS), Konnektivitätsdiensten, Engineering-Services, intelligenten Hardwarelösungen für das Internet der Dinge (IoT) und Remote Environment Management (REM), hat heute das neue EMG7500 angekündigt, ein kostengünstiges, sicheres Edge-Management-Gateway in kleinem Format. Das EMG7500 ist für den Einsatz an praktisch allen Remote- oder unbemannten Standorten konzipiert und ein integrierter Bestandteil der Geschäftskontinuitätslösung von Lantronix, die Hardware, Software und Mehrwertdienste miteinander verzahnt. Mit dem EMG7500 erweitert Lantronix sein Angebot an REM-Lösungen innerhalb seiner EMG-Produktfamilie für Out-of-Band-Verwaltung (OOBM).

EMG7500 ist in die ConsoleFlow-Managementplattform von Lantronix, Global Connectivity und VPN-as-a-Service integriert und unterstützt die Geschäftskontinuität an Remote- und unbemannten Standorten

„Lantronix ist ein führendes Unternehmen im Bereich Out-of-Band-Remote-Management und versteht die Herausforderungen, die mit der Sicherstellung der Geschäftskontinuität an Remote-Standorten, in Zweigniederlassungen und an unbemannten Standorten einhergehen“, so Paul Pickle, CEO von Lantronix Inc. „Lantronix hat es sich zum Ziel gesetzt, unseren Kunden sichere und zuverlässige Edge-Management-Lösungen mit einer integrierten Suite von Software-, Hardware- und Konnektivitätsdiensten bereitzustellen, zu der auch das Gateway EMG7500 gehört.“

„Das Edge-Management-Gateway EMG7500 bietet zusammen mit unserer zentralisierten ConsoleFlow-Managementplattform und unseren globalen Konnektivitäts- und VPN-Diensten die gleiche Qualität, Zuverlässigkeit und Funktionalität, die Kunden an unseren größeren Edge-Gateways schätzen“, so Jonathan Shipman, Vice President of Strategy bei Lantronix. „Das kleine Format des EMG7500 wurde für Remote- und unbemannte Standorte wie Zweigstellen und Betriebsstätten entwickelt und eignet sich perfekt für Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt oder teuer ist.“

Mit seinem kompakten Design ist das EMG7500 eine effektive Lösung im Zusammenspiel mit kritischer Infrastruktur an Remote-Standorten, einschließlich Zweigstellen, Einzelhandelsgeschäften und unbemannten Standorten wie Geldautomaten und Mobilfunkmasten. Das EMG7500 bietet zuverlässiges und sicheres Edge-Management für die Verwaltung von externen Netzwerkgeräten in einem kostengünstigen und kleinen Format. Es bietet Remote-Fehlersuche, Ausfallsicherheit und Fehlerbehebung, um die Verfügbarkeit und Effizienz von Netzwerken zu verbessern und den reibungslosen Betrieb von Unternehmen zu gewährleisten.