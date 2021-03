Barbour entscheidet sich für Leitung von Versand- und -Retourenservices für Metapack

Mit dem Delivery Manager von Metapack kann Barbour sein Lieferversprechen an die Verbraucher einhalten und gleichzeitig die Bearbeitungszeiten verkürzen. Dank der Nutzung der Technologie von Metapack erhält Barbour über eine einzige Integration Zugang zur weltweit größten Carrier-Plattform. Damit entfällt die Notwendigkeit kostspieliger und komplizierter Onboardingverfahren für Carrier. Mit der Delivery Manager Lösung kann Barbour auf intelligente Weise immer den richtigen Versand für jede Bestellung auswählen und schnell die nötigen Etiketten und Zolldokumente für alle Lieferungen erstellen.

„Der Zugang zur richtigen Technologie ist entscheidend bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Marke und unseres E-Commerce-Angebots und der Erfüllung unseres Lieferversprechens an unsere Kunden“, sagte Gareth Dixon, Group Financial Controller bei Barbour. „Durch die Nutzung der Technologie von Metapack haben wir nicht nur eine einzige Schnittstelle zu dem größten Angebot an Carriern und Carrier-Services, sondern können auch zentrale Versandverfahren automatisieren und die Abhängigkeit von unseren IT-Ressourcen reduzieren. Vor allem sind wir dazu in der Lage, das Kauferlebnis für unsere Kunden in jeder Phase ihres Onlineerlebnisses zu verbessern – vom Checkout über den Versand bis hin zum Retouren-Prozess“, schloss Dixon.

Delivery Options: Dynamische Lieferoptionen im Webshop

Mit Delivery Options von Metapack erhält Barbour die Möglichkeit, die Lieferoptionen zu erweitern. Von Next-Day-Lieferung, Auswahl eines Wunschdatums bis hin zu „Click and Collect“ – dank der Nutzung von Delivery Options kann Barbour die User Experience verbessern und die Konversionsrate steigern, indem jedem Kunden dynamisch individuelle Lieferoptionen inklusive dem voraussichtlichen Lieferdatum angezeigt werden.