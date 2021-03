UroLift-System, eine bewährte Behandlung für benigne Prostatahyperplasie (BPH), wird künftig in Frankreich erstattet

Nach einer positiven Einschätzung der Haute Autorité de Santé (HAS) wurde ein Verfahrenscode vergeben, der es Krankenhäusern erlaubt, das UroLift-System Männern über 50 anzubieten, die Symptome einer vergrößerten Prostata von bis zu 100cc zeigen. † Nahezu 250.000 Personen sind bereits weltweit mit dem Produkt behandelt worden* und es wird geschätzt, dass in Frankreich jährlich zwischen 3.400 und 6.900 Patienten von dem Verfahren profitieren könnten. 1

Teleflex Incorporated (NYSE: TFX) – Für Männer in Frankreich, die mit einer gutartigen Vergrößerung der Prostata (BHP für benigne Prostatahyperplasie) leben, einer Krankheit, bei der sich die Prostata mit zunehmendem Alter vergrößert und die erhebliche Beschwerden verursachen kann, wird das öffentliche Gesundheitssystem künftig eine neu verfügbare minimalinvasive Behandlung anbieten, das UroLift-System. Das bewährte Verfahren, das durch den Medizintechnologie-Anbieter Teleflex zur Behandlung von Symptomen des unteren Harntraktes aufgrund von BPH entwickelt wurde, ist nun im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung in Frankreich erstmals erstattungsfähig.

Im Gegensatz zu invasiveren operativen Behandlungen und verschreibungspflichtigen Medikamenten, die zu einer erektilen oder ejakulatorischen Dysfunktion führen können, ist das UroLift-System das einzige führende BPH-Verfahren, das gezeigt hat, keine neuauftretende, anhaltende erektile oder ejakulatorische Dysfunktion zu verursachen, während es sogleich sicher und wirksam ist.2,3,4 Es wurde eine positivere Auswirkung auf die Lebensqualität nachgewiesen, als für Patienten berichtet wird, die pharmazeutische Medikamente einnehmen.2,3

Bei BPH-Patienten kann die Prostata auf die Harnröhre drücken und diese blockieren, was potentiell unter anderem zum dringenden und häufigen Wasserlassen führt. Es wird geschätzt, dass in Frankreich fast zwei Millionen Männer mit dieser Krankheit leben.5 Die UroLift-Permanentimplantate, die während eines ambulanten Eingriffs eingesetzt werden, können bei einer prostatabedingten Obstruktion für Abhilfe schaffen, ohne dass Prostatagewebe geschnitten, erhitzt oder entfernt wird. Patienten können in der Regel am selben Tag ohne Katheter nach Hause gehen und erleben eine schnelle Symptombesserung und Erholung mit einer niedrigen Komplikationsrate.6,7