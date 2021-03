Aareal Bank ist heute im Bullenmodus. So zeigt die Kurstafel für die Aktie einen kräftigen Anstieg von rund fünf Prozent an. Dadurch kostet der Titel nun 23,40 EUR. Beginnt dadurch nun ein neuer Siegeszug oder ist das nur ein kurzes Aufbäumen?

Die übergeordnete Technik hellt sich mit dieser Rallye spürbar auf. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund eins Prozent für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Dieser obere Wendepunkt verläuft bei 23,60 EUR. Die Ausgangslage könnte also spannender kaum sein.

Anleger, die eher auf fallende Notierungen spekulieren, bekommen heute noch einmal eine vielversprechende Einstiegsgelegenheit. Denn durch die gestiegenen Kurse sind Puts heute deutliche günstiger zu haben. Anleger, welche die Aktie bereits im Depot haben, sehen sich durch den Anstieg bestätigt.

