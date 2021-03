Nordex – Windanlagenbauer mit Rückenwind!

Die Aktie des Hamburger Windanlagenbauers Nordex ist im Aufwind. Der Grund: Windkraft boomt. Dem Global Wind Turbine Market Shares- Report 2020 von Bloomberg zufolge wurden im vergangenen Jahr Windanlagen mit einer Leistung von insgesamt 100 GW neu installiert. So viel wie noch nie. Davon profitierte auch Nordex. So wurde nach vorläufigen Zahlen 2020 das selbstgesteckte Umsatzziel übertroffen. Allerdings ging das Ergebnis erwartungsgemäß in die Knie. Für 2021 zeigte sich das Management im Herbst optimistisch und peilt einen Umsatz von rund fünf Milliarden Euro an. Ein Plus von rund 8,7 Prozent. Die Voraussetzungen sind günstig. Ende 2020 standen Aufträge über 6 GW in den Büchern und zuletzt fuhren die Hamburger zwei weitere Großaufträge ein.

Nordex hat nach eigenen Angaben bisher über 32 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 5-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Rund 60 Prozent des Umsatzes erwirtschaftete Nordex zuletzt in Europa. Der Studie von Wind Turbine Components Market by Application, Product, and Geography dürfte der Markt mit Windanlagen bis 2025 um rund fünf Prozent pro Jahr wachsen. Dank der Förderprogramme der EU und der USA sowie des Ausbaus von grünem Wasserstoff könnten die Wachstumsraten gar noch höher ausfallen. Nordex könnte also weiterhin Rückenwind bekommen.

Gespannt werden Investoren auf den 23. März blicken. Dann wird der Windanlagenbauer das finale Zahlenwerk für 2020 veröffentlichen und die Prognosen möglicherweise aktualisieren. Nach Angaben von Thomson Reuters ist ein Großteil der Analysten mittelfristig optimistisch für die Aktie gestimmt. Allerdings zeichnet sich auch ein gewisser Gegenwind ab. Nach einem schwachen Jahr 2020 erwarten Experten vor allem ein kräftiges Wachstum im Offshore-Bereich. Hier haben jedoch unter anderem General Electric, Vestas und Siemens Gamesa die Nase vorn. Generale Electric hat bereits eine 12 WM-Anlage auf dem Markt. Siemens Gamesa plant die Einführung von 11 MW-Anlagen. Nordex konzentriert sich im offshore-Bereich hingegen auf kleinere Anlagen.

Chart: Nordex

Widerstandsmarken: 22,50/26,85 EUR

Unterstützungsmarke: 19,50/21,00 EUR

Die Aktie von Nordex bildet mittelfristig einen Aufwärtstrend. Mitte Februar 2021 startete das Papier allerdings eine kurzfristige Konsolidierung, die sich bis zum Dezembertief bei rund EUR 19,50 ausdehnte. In diesem Bereich bildete das Papier einen Boden und startete Ende vergangene Woche eine Gegenbewegung. Dabei wurde der kurzfristige Abwärtstrend nach oben durchbrochen. Gelingt der Ausbruch über die 20-Tage-Durchschnittslinie bei EUR 22,50 könnten weitere Kaufimpulse folgen, welche die Nordex-Aktie in Richtung der jüngsten Höchststände treiben. Unterhalb von EUR 19,50 ist hingegen Vorsicht geboten. In diesem Fall droht eine größere Konsolidierung.

Nordex in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 07.04.2020 – 15.03.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Nordex in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 16.03.2015 – 15.03.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Bonus-Cap Zertifikat auf die Aktie von Nordex für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in EUR

Cap (obere Begrenzung) in EUR Finaler Bewertungstag Nordex HR5KUK 22,40 17,50 27,50 17.09.2021 Nordex HR5KUH 29,51 16,00 37,50 17.09.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.03.2021; 09:51 Uhr

Tradingmöglichkeiten

Mini Future Bull auf die Aktie von Nordex für Spekulationen, dass die Aktie steigt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Knock-Out-Barriere in EUR

Finaler Bewertungstag Nordex HR3GTL 7,72 14,964005 16,45 Open End Nordex HR44TC 6,42 16,337847 18,85 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.03.2021; 10:00 Uhr

Mini Future Bear auf die Aktie von Nordex für Spekulationen, dass die Aktie fällt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR

Knock-Out-Barriere in EUR Finaler Bewertungstag Nordex HR4GCS 7,23 29,84485 27,30 Open End Nordex HR5UML 6,52 29,034699 24,50 Open End

*Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 15.03.2021; 10:01 Uhr

NEU: Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Cashback über die kostenlose Cashbuzz-App oder online über die Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben.aktivieren.pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:

