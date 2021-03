In der vergangenen Woche machte die STS Group bereits Schlagzeilen: Konzern-Mutter Mutares verkauft ihre Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Automobil-Zulieferer: Je STS Aktie zahlt die Käuferin, die Adler Pelzer Group, einen Betrag von 7,00 Euro. Den Verkauf der STS Group erwartet Mutares zeitnah noch in der ersten Hälfte 2021 abschließen zu können. Heute legt die STS Group nun vorläufige Zahlen für das Jahr 2020 ...