Discovery gibt Ernennung von Jennifer Wagner in den Board of Directors bekannt

12. März 2021, Toronto, Ontario - Discovery Metals Corp. (TSX-V: DSV, OTCQX: DSVMF) („Discovery“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/discovery-metal ... ) gibt die Ernennung von Jennifer Wagner in den Board of Directors des Unternehmens (der „Board“) bekannt.

Frau Wagner ist eine Anwältin für Unternehmenswertpapiere mit 15 Jahren Erfahrung im Bergbausektor. Derzeit ist sie Executive Vice President des Bereichs Unternehmensangelegenheiten und Nachhaltigkeit bei Kirkland Lake Gold Ltd. („Kirkland Lake“). Bevor sie 2015 zu Kirkland Lake kam, war sie als Rechtsberaterin und Corporate Secretary für verschiedene an der TSX und TSXV gelistete Bergbauunternehmen tätig. Frau Wagner verfügt über umfangreiche Erfahrung in Unternehmensberatung bei verschiedenen Belangen in kommerziellen Unternehmenstransaktionen, der Unternehmensführung und der Einhaltung von Vorschriften. Frau Wagner erhielt einen Bachelor of Arts von der McGill University und einen LL.B. von der University of Windsor.

Murray John, Chairman des Unternehmens, kommentierte: „Ich freue mich sehr, Frau Wagner im Board begrüßen zu dürfen. Ihre anerkannten Fähigkeiten in Handels- und Unternehmenstransaktionen sowie in Umweltangelegenheiten, Sozial- und Unternehmensleitungsfragen ergänzen die Fähigkeiten unserer derzeitigen Board-Mitglieder. Sie wird einen wertvollen Beitrag leisten, während das Unternehmen seine nächste Wachstumsphase durchläuft, und wir unser Vorzeigeprojekt Cordero systematisch vorantreiben und das Risiko verringern.“

Gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens wurden Frau Wagner 300.000 Aktienoptionen („Optionen“) gewährt. Die Optionen, die jeweils für eine Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 2,08 Dollar je Aktie ausübbar sind, werden ab dem Datum der Gewährung am 11. März 2021 jährlich in zwei gleichen Tranchen übertragen. Die Optionen verfallen fünf Jahre nach dem Gewährungsdatum. Alle Stammaktien bei Ausübung der Optionen auszugebende Aktien werden gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen einer Haltefrist unterliegen, die ab dem Datum der Gewährung in vier Monaten abläuft.