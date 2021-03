16.03.2021 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

16. März 2021, Sensirion Holding AG, 8712 Stäfa, Schweiz

Ramp-ups von neuen Produktfamilien und COVID-19-bedingte Nachfrage nach Sensoren für Beatmungsgeräte führten zu starkem Geschäftsjahr 2020

2020 zeigte sich für Sensirion facettenreich. Dank der Ramp-ups der neuen Produktfamilien Kohlendioxid (CO2) und Feinstaub (PM2.5) und einer ausgeprägten Marktdiversifizierung erwies sich die Nachfrage nach Sensirions Sensorlösungen als robust. Gleichzeitig verzeichnete Sensirion eine einmalige, COVID-19-bedingte stark erhöhte Nachfrage nach Sensoren für Beatmungsgeräte. Der konsolidierte Umsatz lag bei CHF 253.7 Mio., die Bruttomarge erreichte 57.6%, was zu einer hohen bereinigten EBITDA-Marge von 27.1% führte. Auf mittel- und langfristige Sicht gesehen blickt Sensirion zuversichtlich auf die kommenden Jahre, da die neuen Produktfamilien weiteres Wachstum unterstützen werden.



Finanzielle Übersicht



Konsolidiert, in CHF Mio. 1. Januar - 31. 1. Januar - 31. Dezember 2020 Dezember 2019 Umsatz 253.7 171.0 Bruttogewinn 146.2 91.8 - in % des Umsatzes 57.6% 53.7% Betriebsergebnis 51.1 (2.0) - in % des Umsatzes 20.1% (1.2%) Gewinn (Verlust) für die 41.9 (2.7) Periode

- in % des Umsatzes 16.5% (1.6%) Unverw. Ergebnis je 2.71 (0.18) Namenaktie (in CHF)

EBITDA 64.1 12.3 - in % des Umsatzes 25.3% 7.2% Bereinigtes EBITDA 68.8 20.4 - in % des Umsatzes 27.1% 12.0% Cashflow aus 53.3 25.7 betrieblicher Tätigkeit

Investitionsausgaben (14.2) (17.2) Freier Cashflow 39.1 8.6 Per 31. Dezember Per 31. Dezember 2020 2019 Nettoliquidität 78.2 48.0 (Nettoverschuldung)

Anzahl Mitarbeitende 788 796 (FTE)

Das Coronajahr 2020 zeigte sich für die Sensirion Holding AG, eine führende Anbieterin von Umwelt- und Flusssensoren, sehr facettenreich. Neben zahlreichen COVID-19-bedingten Einschränkungen und Herausforderungen eröffneten sich für Sensirion auch zusätzliche Opportunitäten. Einerseits erwies sich die Nachfrage nach Sensirions Sensorlösungen trotz der Pandemie als sehr robust. Dies ist insbesondere den erfolgreichen Ramp-ups der neuen Produktfamilien (CO2, PM2.5) und einer weiterhin ausgeprägten Marktdiversifizierung zu verdanken. Andererseits verzeichnete Sensirion eine COVID-19-bedingte, stark erhöhte Nachfrage nach Sensoren für Beatmungsgeräte. Dies ermöglichte es Sensirion, die Erwartungen für 2020 im Juni und im Dezember zweimal deutlich zu erhöhen. Zudem blickt Sensirion zuversichtlich auf die kommenden Jahre: Die neuen Produktfamilien im Umweltbereich wie auch zahlreiche laufende Projekte werden das weitere Wachstum unterstützen. Auch konnte Sensirion in den letzten Monaten die Weichen stellen für neue Geschäftsfelder, die nach einigen Jahren des Aufbaus zum längerfristigen Wachstum der Firma beitragen sollen.