General Electric mit Trendwendeversuch

Nicht erst die Corona-Krise sorgte für einen Sturzflug der General Electric-Aktie (GE), vielmehr waren das hausgemachte Probleme. Erst Anfang des abgelaufenen Jahres fand das Papier des US-Industriekonzerns einen tragfähigen Boden um 6,00 US-Dollar vor und konnte zur Oberseite abdrehen. Dabei gelang es in diesem Jahr über den wichtigen EMA 50 bei 13,02 US-Dollar und latent über die für einen Boden unerlässliche Triggermarke von 13,26 US-Dollar zuzulegen. Sollten sich in den nächsten Tagen weitere Gewinne anschließen und General Electric das entscheidende Triggerniveau per Wochenschlusskurs überwinden können, wäre eine mittelfristige Trendwende durchaus möglich. Noch aber stehen einige Hürden dem Wertpapier bevor, die es zuvor gilt zu meistern.

Unsichere Ausgangslage

Die aktuelle Monatskerze spiegelt Uneinigkeit unter Investoren wider, das Vorhaben den vorausgegangenen Boden endgültig abzuschließen, könnte durchaus noch scheitern. Eine eindeutige Long-Chance auf mittelfristiger Basis ergibt sich daher erst oberhalb von rund 13,70 US-Dollar und könnte in den ersten Zielbereich von grob 17,31 US-Dollar aufwärts führen. Endgültiges Ziel ist um 19,10 US-Dollar für General Electric anzutreffen. Um hiervon möglichst überproportional zu profitieren, kann beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DV1F05 zum Einsatz kommen. Rücksetzer unter 12,00 Euro würden dagegen die Annahme weiterer Abschläge in Richtung 10,56 US-Dollar nähren, damit wäre ein Abschluss des Bodens vorzeitig gescheitert. Solange GE in der Handelsspanne der letzten Monate grob seitwärts schwankt, bleibt das Papier als neutral zu bewerten.