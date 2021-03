DGAP-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Immobilien DIC Asset AG: Anschlussvermietung von knapp 10.000 qm in Logistikimmobilie am Top-Logistikstandort Kerpen 19.03.2021 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

DIC Asset AG: Anschlussvermietung von knapp 10.000 qm in Logistikimmobilie am Top-Logistikstandort Kerpen

Frankfurt am Main, 19. März 2021. Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4), eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat über ihre Tochtergesellschaft RLI Investors GmbH eine knapp 10.000 qm umfassende Einheit im Logistikpark in der Wankelstraße in Kerpen an die Krüger Lagerlogistik GmbH (ehemals GKK Logistik GmbH) zum Auszug des Vormieters nachvermietet. Der rund 30.000 qm große Logistikpark - bestehend aus drei Hallenschiffen - gehört zum Portfolio des durch die Service-KVG INTREAL administrierten, offenen Immobilien-Spezial-AIF "RLI Logistics Fund - Germany I" und ist somit vollvermietet.

Die Anmietung durch die Krüger Lagerlogistik GmbH dient der weiteren Expansionsstrategie des Kerpener Unternehmens, da die Halle in unmittelbarer Nähe zum Hauptsitz von Krüger Lagerlogistik liegt. Das Logistikunternehmen hat die Flächen direkt vom Vormieter und nach kurzfristig realisierten Umbaumaßnahmen zur mieterspezifischen Nutzung Anfang März bezogen.

Der Logistikpark befindet sich in der Logistikregion Kölner Bucht im Gewerbegebiet Kerpen-Sindorf, Wankelstraße 13-15 und 17-19 mit direktem Zugang zu den Autobahnen A4 und A61.



Über die DIC Asset AG:

Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte Gewerbeimmobilienspezialist mit über 20 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit acht Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten. 225 Objekte mit einem Marktwert von rund 10,3 Mrd. Euro betreuen wir onsite - wir sind präsent vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie.