Sienna Resources Auswirkungen der Entwicklung des Lithiumprojektes im Clayton Valley

Vancouver, B.C., Kanada, 19. März 2021: Sienna Resources Inc. (“Sienna” oder das “Unternehmen”) (TSXV: SIE) (OTC Pink: SNNAF) (FWB: A1XCQ0) berichtet über die neuesten Aktivitäten in Clayton Valley, Nevada. Gestern verkündete Schlumberger New Energy Venture (SLB—NYSE) die Entwicklung einer Pilotanlage zur Lithiumextraktion durch sein neues Unternehmen, NeoLith Energy. Zum Einsatz kommen wird die Pilotanlage im Clayton Valley, Nevada, USA. Der nachhaltige Ansatz von NeoLith verwendet ein differenziertes “direct lithium extraction” (DLE)-Verfahren, um die Produktion von hochreinem Lithium in Batteriequalität zu ermöglichen und gleichzeitig die Produktionszeit von über einem Jahr auf einige Wochen zu reduzieren. Dieses innovative Verfahren kann neue Marktgelegenheiten für die Lithiumextraktion und Batterieherstellung schaffen und den Wert der lithiumreichen Ressourcenbasis in Nevada durch hochmoderne Extraktionstechnologie steigern.

Der Einsatz der Pilotanlage ist Teil der Vereinbarung von Pure Energy Minerals mit Schlumberger New Energy über die Erschließung seines Lithiumsole-Konzessionsgebiets in Nevada unter Verwendung einer fortschrittlichen Technologie zur Verarbeitung der Sole und zur Extraktion von hochreinem Lithium, wodurch die Lithiumausbeute maximiert wird. Die Pilotanlage wird in Betrieb gehen, wenn alle notwendigen Genehmigungen vorliegen. NeoLith Energy möchte vor Ende 2021 mit dem Betrieb beginnen. Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf Konzessionsgebieten in der Nähe von Sienna nicht unbedingt ein Hinweis darauf sein müssen, dass auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens Mineralisierung vorhanden ist.

Jason Gigliotti, President von Sienna Resources, sagt: “Das ist einer der bislang wichtigsten Fortschritte im Clayton Valley. Dass ein Energieriese von Schlumbergers Kaliber diese Pilotanlage für Lithium verwendet, ist eine große Entwicklung. Sienna hat Ländereien im tiefsten Abschnitt der Solelagerstätte (siehe Karte), über die Pure Energy und Schlumberger eine Vereinbarung getroffen haben. Das sind nicht nur großartige Neuigkeiten für den tiefsten Abschnitt der Soleformation in dieser speziellen Region des Clayton Valley, aber sowohl Präsident Biden als auch Premierminister Trudeau haben sich vor Kurzem für den Ausbau einer EV-Lieferkette in Nordamerika ausgesprochen, und zwar zu einem Zeitpunkt, an dem der Lithiumpreis in den vergangenen 3 Monaten um fast 100% gestiegen ist. Das Clayton Valley in Nevada ist die erstklassige Adresse in Nordamerika, was Lithium betrifft, und wir sind sehr gespannt, wie sich das Clayton Valley in Zukunft entwickeln wird, insbesondere angesichts dieser Neuigkeiten über Schlumberger. Sienna hat eines der strategisch am günstigsten gelegenen Konzessionsgebiete im Clayton Valley im tiefsten Abschnitt des einzigen soleproduzierenden Beckens in Nordamerika. Wir sind auch in Skandinavien sehr aktiv und beobachten ständig das Clayton Valley, da die Entwicklungen sehr schnell vonstattengehen. 2021 wird ein Durchbruchsjahr für Sienna Resources Inc. sein und das Management könnte hinsichtlich der kommenden Monate für Sienna nicht optimistischer sein.”