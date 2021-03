Siemens Energy zeigt auf dem Hydrogen Day Chancen und Wachstumspläne im Wasserstoffbereich. Spannende Perspektiven.

Berliner Energy Transition Dialogue – Bundesregierung gibt Schub für Wasserstoffwerte – es geht los, nicht erst nach der Wahl

Ansonsten eigentlich wieder pure Aufbruchstimmung für Wasserstoff: Auf dem Berliner Energy Transition Dialogue mit hochkarätiger politischer Prominenz – dem Anlass angemessen. Inclusive positver Signale für den konkreten Ausbau der Förderstrukturen für eine Wasserstoff-Revolution. Mit dem Hydrogen Day der Siemens Energy, die noch einmal kurz vor ihrem DAX-Aufstieg am heutigen Montag Visionen lieferte. Und vielen positiven Einzelmeldungen der Unternehmen – sogar NIKOLA konnte sich vom Kapitalmarkt wieder einen 100 Mio USD Vertrauensvorschuss sichern. Oder Ballard mit begeisterten Referenzkunden, SFC mit Auftragserfüllung, Everfuel mit Norwegenstrategie, Linde mit CO2-neutraler Stahlproduktion, …

Und je nach Risikoneigung ist eine Spekulation auf die Zukunft der Wasserstoffbranche möglich: Mit jeweils begrenzten Einsatz in einzelne Pureplayer – oder direkt mehrere – etwas für den „Alles oder nichts“-Spekulanten. Oder doch lieber in einen oder mehrere der grossen Konzerne mit stark wachsender Bedeutung im Wasserstoffsektor-weniger schwankungsanfällig, aber natürlich auch nicht qualifiziert zu einem Verdoppler oder vervielfacher innerhalb kurzer Zeit.

Und dann gibt es ja noch die Wasserstoffindizes – breiter gestreut – Risikoverteilung auf mehrere Wetten mit Beimischung der grossen Konzerne. Hier findet sich bespielsweise einer von der HypoVereinsbank der „Global Hydrogen Index II“ mit aktuell 20 Unternehmen. Dazu zählen derzeit Ballard Power Systems Inc., Linde plc., Nel ASA und Olin Corp. Der Global Hydrogen Index II auf EUR-Basis wird halbjährlich angepasst und gleichgewichtet. Oder der „E-Mobilität Wasserstoff Index “, der von Morgan Stanley berechnet wird – der derzeit nur aus 9 Werten besteht, maximaler Anteil je Aktie 25 %, u.a. Plug Power, Nel Asa, Linde , Air Liquide, SFC, Ballard Power.

Und da gibt es jede Woche neue Rekord-Joint-Ventures, Rekordinvestitionen, überraschende neue Konstellationen und neue Pläne. Wer unsere Wochenrückblicke der Wasserstoffwerte seit Monaten verfolgt, stellt die immer höhere Dealfrequenz, die immer höheren Volumina fest und die immer grösser werdende Zahl von Konzernen und Unternehmen, die einsteigen – auch diese Woche wieder ein neuer Name, der „in Wasserstoff“ Zukunft sieht, und einer von dne gnaz Grossen der weiter in die Offensive geht…

Den Anfang wollen wir mit Visionen und Aufbruchstimmung machen, bevor der Plug Power-Aufreger unser Hauptthema ist:

Wasserstoff ist noch nicht konkurrenzfähig gegenüber fossilen Energieträgern, auch wenn die Entwicklung in Riesenschritten voranschreitet und je nach Prognose bereits in 2022, 2023 2025 oder erst 2030 zu konkurrenzfähigen Preisen angeboten werden kann. Auf dem seit 7 Jahren stattfindenden „Berlin Energy Transition Dialogue“ gab es dieses Jahr klare Signale – eher generell, aber auch mit konkreten – überraschenden – Zusagen.

Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0), Air Liquide SA (ISIN: FR0000120073), Linde PLC. (ISIN: IE00BZ12WP82), Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020), Acciona S.A. und viele weitere setzen auf die Zukunft grünen Wasserstoff’s in der Energieversorgung, in der Mobilität, als Energiespeicher, als Alternative zu fossilen Energieträgern.

Und als Bestätigung Bundesminister Altmeier mit seinen Worten:„Wir müssen bereit sein, eine internationale Wirtschaft von grünem Wasserstoff mit einer Infrastruktur zur Erzeugung, zum Transport, zur Verteilung und zum Verbrauch zu schaffen. Grüner Wasserstoff, dass ist Wasserstoff, der klimaneutral mithilfe erneuerbarer Energien und Elektrolyse hergestellt wird. Und zwar in Ländern und Regionen, wo die klimatischen Verhältnisse, die Wetterverhältnisse, wo Wind und Sonne viel günstiger sind als in Ländern wie Deutschland oder in anderen europäischen Ländern in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Und dieser Wasserstoff kann ebenso transportiert werden – über Schiffe, durch Pipelines – wie heutzutage Erdöl oder Erdgas. Er kann dazu beitragen, die Energieversorgung auf der Grundlage erneuerbarer Energien zu verstetigen.“

UND WELCHE KONKRETEN SCHRITTE VERKÜNDET WURDEN UND ANDERES VON DIESER VERANSTALTUNG IN UNSEREM ARTIKEL.

Und jetzt zum Aufreger der Woche:

Plug Power in ungewohnt defensiver Position: 2018,2019 und 2020 falsche Zahlen kommuniziert – jetzt gilt es schnellstmöglich Klarheit über Umfang und Auswirkungen zu schaffen

Andy Marsh, CEO von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) lieferte in den letzten Monaten, was der Markt liebt: Grosse Projekte, Guidance-erhöhungen und erfolgreiche Kapitalerhöhungen – ausgedrückt in extrem gestiegenen Aktienkursen. Dann startete eine kräftige Korrekturphase, die sich letzte Woche nach Bodenbildung wieder langsam zu verabschieden schien – bis zur Nacht vom 16. auf den 17.03.:

Plug Power muss Bilanzen 2018,2019, 2020 korrigieren – den veröffentlichten Zahlen kann nicht mehr vertraut werden!

Oder wie es ernüchternd am Ende einer völlig unerwarteten und schockwellenauslösenden Meldung heisst: „As disclosed in the Company’s Current Report on Form 8-K filed today with the SEC, the Prior Period Financial Statements should no longer be relied upon and the fourth quarter and full year 2020 financial results and related discussion in the Company’s shareholder letter issued on February 25, 2021 should no longer be relied upon.“ – UNSER BERICHT MIT DEM WISSENSSTAND VOM 16.03.2021 – Schockwellennachricht mit Kurseinbruch vorbörslich von über 20 % zeitweise.



Und am nächsten Tag sah man etwas klarer:

Kein zweites NIKOLA mit Fakenews und falschen Zahlen und Aufträgen – bei Plug Power geht es – bisher ? – um eine nicht US-GAAP-konforme Verbuchung von realen Geschäftsvorfällen

So zumindest der Stand bisher. Und der Stand, dem der Wirtschaftsprüfer, der den Korrekturbedarf feststellte, nicht widersprochen hat. Abgesehen davon, das solche Fehler in einem Unternehmen mit dem Anspruch einer Plug Power nicht vorkommen dürfen und definitiv Organisationsmängel vorliegen, scheint der Markt sich mit der Vorstellung anzufreunden: 1. Der wichtige Bilanzposten Cash ist nicht von der Korrektur betroffen. 2. Bestehende Geschäftsvorfälle und vertragliche Vereinbarungen sind nicht durch die Korrekturen in ihrer Wirtschaftlichkeit betroffen. Und 3. Alle Prognosen über die zukünftige Umsatzentwicklung seien durch die Korrekturen der Bilanzen nicht betroffen und werden aufrecht erhalten. EINZELHEITEN UND POTENTIELLE WIRKUNGEN DER FEHLBUCHUNGEN – Stichworte Sammelklagen, drohende Rückabwicklungen von Joint Ventures und Placements -Thema in unserem Beitrag am 18.03.frühmorgens

Und am Freitag Morgen stand fest, mit welchen Fristen Plug Power rechnen muss, um „korrrekte Bilanzen“ zu liefern, um nicht von NASDAQ und SEC sanktioniert zu werden.

Erstmal 60 Tage Zeit – möglicherweise verlängerbar auf 180 Tage, wenn die NASDAQ mitspeilen sollte

Und hierbei geht es um die Börsennotiz – essentiell für Plug Power und deren Möglichkeit über den Kapitalmarkt Wachstum und potentielle Übernahmen zu finanzieren. Auch wenn derzeit mit über 5 Mrd USD in der Kasse kein akuter Bedarf bestehen sollte. Aber das Geld ist grösstenteils schon verplant für Spanien (Acciona-Joint Venture), Frankreich (Renault-Joint Venture), Südkorea (SK Group – Joint Venture) und den Aufbau des US-H2-Netzwerkes. Allesamt Milliardeninvestitionen!

Erstmal gilt eine Nachbesserungsfrist von 60 Tagen, also bis zum 17.05.2021, das 10-K Formular mit den Zahlen für 2020 an die SEC zu liefern. Falls Plug Power nicht in der Lage zu sein sollte, diese Frist einzuhalten – und das scheint wohl möglicherwiese der Fall zu sein – gibt es nur eine Alternative. Plug Power muss dann bis zu diesem Stichtag einen konkreten Zeitplan vorlegen, innerhalb welcher Fristen eine Übereinstimmung mit den Regeln für Plug erreichbar sein könnte.

Nur falls die NASDAQ einverstanden wäre, könnte sich die Frist um maximal weitere 120 Tage auf höchstens 180 Tage verlängern

Was als äussersten Termin zur Rückerlangung des regelkonformen Zustands den 13.09.2021 festlegt. Bis zu diesem Tag könnte von der NASDAQ. eine fristverlängerung maximal gewährt werden. Wenn bis dahin oder einem früheren von der NASDAQ festgelegten Termin keine regelkonforme Meldung der 2020er Bilanz erfolgen sollte, wäre das Listing gefährdet. So weit darf es Andy Marsh nicht kommen lassen. UNSER BEITRAG VOLLSTÄNDIG INCLUSIVE EINZELHEITEN ZUM NASDAQ-PROCEDERE.

PLUG POWER INC-KURS Montag 12.03.2021: NASDAQ Eröffnung: 45,06 USD / Schluss Freitag 19.03.2021: 38,28 USD. Turbulente Woche für die Aktie – mit Erholung am Freitag. Aber bis die korrigierten Bilanzen veröffentlicht sind, ist die Aktie anfällig für Gerüchte und extreme Ausschläge. Danach gilt es zu werten, ob die geänderten bilanzposten Relevanz für die Zukunft besitzen.



Linde mit e.on und Salzgitter unterwegs Richtung CO2-freier oder ärmerer Stahlproduktion

inde PLC. (ISIN: IE00BZ12WP82) macht bereits 2 Mrd. USD Umsatz mit Wasserstoff und will das Vervierfachen in den nächsten Jahren. Und auch beim grünen Wasserstoff, der bisher stark unterrepräsentiert im H2-Umsatz ist, will man Zeichen setzen. Nachdem man am 04.02.2021 gemeldet hatte ein landesweites Wasserstoffnetzwerk inclusive Produktion für Südkorea mit der Hyosung Corp aufbauen und betreiben zu wollen, dem Durchbruch auf dem norwegischen Markt – gemeldet am 09.03.2021 – ist man jetzt bei einem potenziell wichtigen, umsatzträchtigen Markt in Stufe eins eingetreten. Auf Dauer könnte man – im Wettlauf u.a. mit einer Gruppe um ThyssenKrupp oder der schwedischen H2 Green Steel- eine ganze Branche emisssionfrei machen. Eine Multimilliardenbranche.

Und man findet Aufmerksamkeit. So findet sich aktuell bei CNBC in der ausführlichen Berichterstattung unter dem Titel: „German steel powerhouse turns to ‘green’ hydrogen produced using huge wind turbines“ folgender Hinweis:

„..hoping it will help to decarbonize the energy-intensive steel industry in the years ahead.“

Letzte Woche ging die von den drei Projektpartnern Salzgitter AG (ISIN:DE0006202005), E.ON SE (ISIN:DE000ENAG999)Tochter Avacon und Linde plc (ISIN:IE00BZ12WP82) „Windwasserstoff Salzgitter – WindH2“ -Anlage in Betrieb. Und so wird auf dem Gelände des Hüttenwerks in Salzgitter künftig grüner Wasserstoff mit Strom aus Windenergie erzeugt. EINZELHEITEN DES PROJEKTS, STAND UND WAS SIEMENS ENERGY FÜR EINE ROLLE SPIELT.