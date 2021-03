Kann die Infineon-Aktie ihre Aufwärtsbewegung in den nächsten Wochen auf 38 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Nachdem sich die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) seit dem März 2020 in einer starken Aufwärtsbewegung auf bis zu 36,96 Euro vom 1.3.21 befunden hatte, korrigierte sie in den darauf folgenden Tagen bis zum 5.3.21 auf bis zu 31,61 Euro. Danach nahm die Aktie wieder Fahrt auf. In den vergangenen Tagen notierte die Infineon-Aktie im Bereich von 33 bis 35 Euro. Auf die Nachricht des Unternehmens, die Fertigungsanlagen in Texas nach der durch den Wintersturm verursachten Schließung wieder hochfahren zu können, wurde von den Börsianern positiv aufgenommen. Im frühen Handel des 22.3.21 legte die Aktie um mehr als zwei Prozent zu.

In der neuesten Analyse der Credit Suisse wird die Infineon-Aktie wegen der Erwartung, die mittelfristigen Ziele übertreffen zu können, mit einem Kursziel von 42,50 Euro als „Outperform“ eingestuft. Kann die Aktie ihr altes Jahreshoch vom 1.3.21 bei 36,96 Euro überwinden, um danach zumindest auf 38 Euro anzusteigen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.