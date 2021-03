---------------------------------------------------------------------------

PANDION erhält Baugenehmigung für PANDION RISE in Düsseldorf

* Mit 35.000 m2 Gesamtmietfläche und einem Investitionsvolumen von deutlich über 200 Mio. Euro derzeit größtes Gewerbeprojekt von PANDION

* Vertrieb beim angrenzenden Projekt PANDION NEXT erfolgreich gestartet

Köln, 23. März 2021 - Die PANDION AG (Unternehmensanleihe, WKN: A289YC), ein führender Immobilienprojektentwickler für hochwertige Wohn- und Gewerbeprojekte in deutschen A-Städten, hat die Baugenehmigung für das Büroprojekt PANDION RISE an der Völklinger Straße in Düsseldorf-Unterbilk erhalten. Unmittelbar am Düsseldorfer Stadttor gelegen wird der ca. 70 Meter hohe, architektonisch anspruchsvolle Büroturm einen neuen Akzent am südlichen Stadteingang setzen. Das PANDION RISE ist mit einer Gesamtmietfläche von 35.000 m2 und einem Investitionsvolumen von deutlich über 200 Mio. Euro das derzeit größte von insgesamt sechs Gewerbeprojekten der PANDION Gruppe. Die Fertigstellung des Büroprojektes ist für das Jahr 2024 geplant.



"Wir freuen uns, dass wir mit dem Erhalt der Baugenehmigung für das PANDION RISE auch planungsseitig entscheidende Weichen für eine Umsetzung stellen konnten. Mit diesem Stadtbaustein wollen wir in unmittelbarer Nähe zum Düsseldorfer Stadttor ein weiteres Landmark-Building schaffen, das neben seiner anspruchsvollen Architektur mit einem modernen und flexibel gestaltbaren Raumkonzept den zukünftigen Nutzer in den Fokus stellt", erklärt Klaus Küppers, Leiter der Kölner PANDION-Niederlassung.

Gemeinsam mit dem Wohnprojekt PANDION NEXT entsteht auf dem 18.400 m2 großen Areal ein mit Wohnen, Arbeiten, Nahversorgung, Gastronomie und öffentlichen Freiflächen durchmischtes Quartier, die Verbindung der beiden Projekte PANDION NEXT und PANDION RISE erfolgt durch einen öffentlichen, begrünten Boulevard. Der Vertrieb im PANDION NEXT ist erfolgreich gestartet, so dass aktuell bereits über 20 % der insgesamt 90 Eigentumswohnungen reserviert bzw. notariell beurkundet wurden.



"Der gute Vertriebsstart im PANDION NEXT bestätigt uns in unserer Strategie der Fokussierung auf Core-Lagen in Deutschen A-Städten sowohl im Wohnbereich als auch im Gewerbesektor. Von diesem Standortvorteil wird ebenfalls unser Gewerbeprojekt PANDION RISE profitieren. Technologisch hochwertige und flexible Neubaukonzepte in guten Lagen werden auch in Zeiten von Diskussionen um den Ausbau von Homeoffice-Arbeitsplätzen zukünftig stark nachgefragt werden", ist sich Klaus Küppers sicher.



Neben den 90 Eigentumswohnungen umfasst das Projekt PANDION NEXT 73 sozial geförderte und mietpreisgedämpfte Wohnungen. Die Fertigstellung wird 2023 erfolgen.



Insgesamt baut die PANDION Gruppe derzeit deutschlandweit 4.250 Wohnungen mit einem Verkaufsvolumen von rund 2,5 Mrd. Euro.



Pressekontakt



PANDION AG

Petra Höfels

Unternehmenskommunikation

Im Mediapark 8, 50670 Köln

Tel. +49 (0) 221/71600-221

E-Mail: hoefels@pandion.de

Homepage: www.pandion.de



Investor Relations

IR.on AG

Fabian Kirchmann, Frederic Hilke

Tel. +49 (0) 221-9140-970

ir@pandion.de



Über die PANDION AG

Die PANDION AG mit Sitz in Köln befasst sich seit 2002 mit der Entwicklung, Realisierung und dem Vertrieb hochwertiger Wohnprojekte. Das inhabergeführte Immobilienunternehmen entwickelt Grundstücke an seinem Hauptstandort sowie in Bonn, Düsseldorf, Mainz, München, Berlin und Stuttgart. Seit 2014 baut das Unternehmen sein Engagement im Gewerbebereich stetig aus. Insgesamt plant und baut PANDION deutschlandweit 4.250 hochwertige Wohnungen und sechs größere Gewerbeobjekte mit einem Verkaufsvolumen von insgesamt 4,3 Milliarden Euro, davon 2,5 Milliarden Euro im Bereich Wohnen. Die PANDION AG beschäftigt insgesamt rund 190 Mitarbeiter an den Standorten Köln, München, Berlin und Stuttgart.



