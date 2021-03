Verkauf des defizitären Container-Geschäftes, Zukünftig höhere Rentabilität und bessere Planbarkeit vorhanden, Negative und positive Effekte gleichen sich aus und daher bestätigen wir das Kursziel in Höhe von 13,50 EUR, Rating KAUFEN



Mit Meldung vom 18.März 2021 hat die Aves One AG den vollständigen Verkauf des Seecontainer-Portfolios bekannt gegeben. Aus diesem Geschäftsbereich hatte sich die Gesellschaft ohnehin bereits in den vergangenen Berichtsperioden sukzessive über den Abbau des Container-Bestandes zurückgezogen, so dass der aktuelle Schritt zu diesem Zeitpunkt zwar überraschend ist, jedoch als konsequente Umsetzung der Fokussierung auf das Rail-Segment zu verstehen ist. Im Container-Segment, welches ein reines Commodity-Geschäft ist, herrscht ein rückläufiger Trend bei den Renditen vor. Dem stehen bei der Aves One AG aber vergleichsweise teure Finanzierungen gegenüber, so dass das Container-Segment in den vergangenen Geschäftsjahren, bereinigt um Währungseffekte, defizitär war.

Mit der Veräußerung des Container-Segments, dessen Vollzug in den kommenden Monaten erwartet wird, wird netto ein Liquiditätszugang in Höhe von 23,8 Mio. US-Dollar generiert. Aller Voraussicht nach wird diese Transaktion aber einen Buchverlust in Höhe von 33,5 Mio. EUR nach sich ziehen. Da dieser möglichst noch im 2020er Abschluss berücksichtigt werden soll, wird Aves One AG damit einen erheblichen Rückgang des Nachsteuerergebnisses ausweisen. Vor dem Hintergrund der daraus resultierenden deutlichen Reduktion des Eigenkapitals, welches sich zum 30.09.2020 auf 38,14 Mio. EUR belaufen hatte, zieht die Gesellschaft Maßnahmen zur Eigenkapitalstärkung in Betracht. Unter anderem dürfte die Umwandlung eines bestehenden Darlehens in Höhe von rund 24 Mio. EUR in ein Hybrid-Darlehen, welches per 31.12.2020 dem Eigenkapital zugerechnet wird, eine Stärkung der Eigenkapitalbasis nach sich ziehen.



Rating: Kaufen

Analyst: GBC

Kursziel: 13,50 Euro