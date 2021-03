DGAP-News: Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG: Rückblick 2020



23.03.2021 / 16:46

Bad Schwalbach, 23. März 2021. Zum Jahresauftakt 2020 hatten sich am Milchmarkt noch stabile Tendenzen mit festen Preisen gezeigt, was auf die niedrigen Bestände an Käse und Milchpulver sowie auf ein dynamisches Exportgeschäft zurückzuführen war. Die erste negative Branchenerfahrung mit ,Corona' bzw. ,Covid-19' war dann der Exporteinbruch nach China. Die generelle Unsicherheit durch die Covid-19-Ausbreitung und durch die global verhängten Restriktionen wirkten auch auf die weltweit vernetzten Milchmärkte. Dies sorgte für einen temporären Preisdruck vor allem bei Käse, Butter und Milchpulver. Deren Notierungen brachen zu Beginn der Krise ein, erholten sich aber ab dem Sommer wieder, ohne jedoch auf das Preisniveau vom Jahresanfang zurückzukehren.