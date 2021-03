Absturz bei Clean Power Capital, Nel eingeklemmt, Gamestop an der Kante, Steinhoff erhält Zahlungen

Die Volatilität ist zwar derzeit in den Aktienindizes nicht wirklich hoch. Aber unter der Indexoberfläche ist zum Teil enorme Bewegung. Neben der Rotation des Kapitals zwischen industriellen Sektoren sind es aber auch Einzelbewegungen wie etwa jene …

Die Volatilität ist zwar derzeit in den Aktienindizes nicht wirklich hoch. Aber unter der Indexoberfläche ist zum Teil enorme Bewegung.Neben der Rotation des Kapitals zwischen industriellen Sektoren sind es aber auch Einzelbewegungen wie etwa jene von Clean Power Capital (CA18452D1069). Die Aktie ist unter die Chartklippe der wichtigen Unterstützung bei 1,15 Dollar gerutscht und hat nun massives Momentum nach unten. Derzeit verliert die Aktie 20,62 % auf 0,96 Dollar. Die nächste Unterstützung liegt erst bei rund 0,80 Dollar. Der Rutsch könnte in den nächsten Tagen also anhalten.Anzeige:Freuen können sich heute dagegen die Aktionäre wie die Gläubiger von Steinhoff International (NL0011375019). Denn ein Teil des durch die Manipulation von Bilanzen entstandenen Vermögensschadens tragen nun D&O-Versicherungen (Manager-Haftpflichtversicherung). Wie der Konzern heute in Stellenbosch bei Kapstadt mitteilte, sollen dem Unternehmen nun 93 Mio. US-Dollar zufließen. In der Folge gewinnt die Aktie heute 10,41 % auf 0,1294 Euro. ...