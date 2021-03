BÖRSE TO GO - Auto1, Intel und Robinhood Gastautor: NTG24 | 24.03.2021, 07:46 | 40 | 0 | 0 24.03.2021, 07:46 | Bis auf Sidney tauchten am Mittwoch alle Börsenplätze in Fernost ab. Die Verluste waren teilweise ausgesprochen ausgeprägt. So verlor unter anderem der Nikkei 225 Index -2,00 %. Die Futures entwickeln sich dagegen durchwachsen. Während der … Bis auf Sidney tauchten am Mittwoch alle Börsenplätze in Fernost ab. Die Verluste waren teilweise ausgesprochen ausgeprägt. So verlor unter anderem der Nikkei 225 Index -2,00 %. Die Futures entwickeln sich dagegen durchwachsen. Während der …



Frankfurt erlebte am Dienstag eine durchwachsene Sitzung. Der



Bis auf Sidney tauchten am Mittwoch alle Börsenplätze in Fernost ab. Die Verluste waren teilweise ausgesprochen ausgeprägt. So verlor unter anderem der Nikkei 225 Index -2,00 %. Die Futures entwickeln sich dagegen durchwachsen. Während der DAX-Future vor Eröffnung der europäischen Vorbörse -0,15 % tiefer bei 14.611 Punkten gesehen wird und der S&P 500 Future mit 3.898 Punkten nahezu unverändert ist, kann der Nasdaq-Future um 0,21 % auf 13.032 Punkte steigen.

Frankfurt erlebte am Dienstag eine durchwachsene Sitzung. Der DAX konnte sich gut halten und schloss nahezu unverändert bei 14.662,02 Punkten, während der TecDAX mit einem Plus von 0,27 % auf 3.416,11 mit deutlichem Abstand der Tagesgewinner war. Unter Druck gerieten dagegen analog zum amerikanischen Markt die Small Caps. Der SDAX rutschte um -0,98 % auf 15.185,33 Punkte ab.

