PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Dabei gab es zwischen den Handelsplätzen teilweise deutliche Differenzen. So schloss der ungarische Leitindex angetrieben von einigen Indexschwergewichten deutlich fester. In Warschau ging es mit den Kursen unterdessen klar in die andere Richtung.

An der Budapester Börse gewann der ungarische Leitindex Bux 1,58 Prozent auf 44 290,24 Punkte. Ihm halfen vor allem zwei Indexschwergewichte auf die Sprünge: Die Aktien der OTP Bank schlossen 2,8 Prozent fester und die Titel des Ölkonzerns Mol legten um 2,9 Prozent zu.