Der Aktienmarkt war wieder der beste Frühindikator

Nachdem ich schon am 19. Februar zu den Einkaufsmanagerdaten für Deutschland und die Eurozone „Wow!“ schrieb, gab es gestern die nächste positive Überraschung bei diesen Frühindikatoren. Man könnte hierbei auch von einem echten Paukenschlag sprechen. Denn sie sind deutlich besser ausgefallen als erwartet. Und das, obwohl abzusehen war, dass der Lockdown in Deutschland verlängert wird und die Wachstumserwartungen nun nach dem Beschluss auch aktuell reihenweise nach unten angepasst werden.

Wachstumserwartungen werden reihenweise nach unten angepasst

So geht das ifo-Institut zum Beispiel davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland in diesem Jahr „nur noch“ um 3,7 % zulegen wird, und nicht, wie noch im Dezember erwartet, um 4,2 %. Und das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) erwartet sogar nur ein Plus von 3 % statt der bislang angenommenen 4 %. Allerdings sind sich die Experten einig, dass die anhaltende Corona-Krise den erwarteten kräftigen Aufschwung lediglich nach hinten verschiebt. So hob das ifo-Institut die Prognose für 2022 von 2,5 % auf 3,2 % an.