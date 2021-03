Havn Life Sciences unterzeichnet Absichtserklärung hinsichtlich Erforschung und Entwicklung von medizinischem Psilocybin mit jamaikanischem Unternehmen Hypha Wellness

25. März 2021

Vancouver (British Columbia). Havn Life Sciences Inc. (CSE: HAVN, OTC: HAVLF, FWB: 5NP) („Havn Life“ oder das Unternehmen), ein Biotechnologieunternehmen, das sich mit der standardisierten Extraktion psychoaktiver Substanzen und der Entwicklung natürlicher Gesundheitsprodukte beschäftigt, hat eine Absichtserklärung mit dem Nutrazeutika-Unternehmen Hypha Wellness Jamaica Psilocybin („HWJP“) unterzeichnet, um gemeinsam zu forschen und – vorbehaltlich der Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften – standardisierte, pulverisierte, homogenisierte Psilocybin-Pilz-Arzneistoffprodukte („APIs“) herzustellen.

HWJP hat seinen Hauptsitz in Kingston und richtet sein Hauptaugenmerk auf den Anbau, die Extraktion und die Herstellung von Nutrazeutika. Es ist einzigartig positioniert, um das therapeutische und kommerzielle Potenzial von Psilocybin und anderen Pilzen für lokale und internationale Märkte zu erforschen und zu optimieren. Diese Zusammenarbeit soll das Ziel von Havn Life fördern, eine Lieferkette für die regulierte Produktion von medizinischem Psilocybin zu entwickeln. In Zusammenarbeit mit Veteranen und Vordenkern des Militärs entwickelt Havn Life innovative Formulierungen zur Unterstützung zukünftiger klinischer Studien, die sich mit der Genesung von PTBS und anderen traumabedingten Störungen befassen und es Menschen ermöglichen, sich mit ihrem Potenzial zu verbinden und zu wachsen.

Havn Life weist auch darauf hin, dass es eine Produktionsanlage in Jamaika entwickelt, um psychedelische Pilz-API zu produzieren. Das Unternehmen beschäftigt sich auch aktiv damit, zusätzliche Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit der Wissenschafts- und Geschäftswelt in Jamaika zu verfolgen.

Havn Life ist der Auffassung, dass die Einrichtung von Betrieben in Jamaika das Unternehmen bei der Optimierung standardisierter, qualitätskontrollierter Produktionsmethoden für Psilocybin auf Naturbasis voranbringen wird, was den gesamten Geschäftsplan des Unternehmens beschleunigt. Die Zusammenarbeit mit HWJP bringt auch lokales Know-how und Einblicke in den Betrieb des Unternehmens ein, was möglicherweise den Weg für die Entwicklung funktionaler Standards in der gesamten Branche ebnet.