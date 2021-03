Varta – Der Batterie-Spezialist will mit KTM den Elektro-Zweiradmarkt erobern!

Varta und KTM wollen gemeinsam eine Akku-Plattform für den E-Zweirad-Bereich schaffen.

Pullback Trading-Strategie

Symbol: VAR1 ISIN: DE000A0TGJ55





Rückblick: Varta ist eines der wenigen Unternehmen aus Deutschland, das weltweit aktiv ist. Zu den Großkunden des deutschen Batterieherstellers gehört auch der iPhone-Konzern Apple. Für Fantasie sorgte der Einstieg in den Batterie-Bereich für E-Autos. Die neue Zelle im Format 21700 mit dem Namen V4Drive soll zum Ende dieses Jahres am Stammsitz des Konzerns in Ellwangen auf einer Pilotlinie produziert werden.