Dirk Häußermann wird neuer Vorstand von Atoss Software. Er tritt seinen Posten als Co-CEO am 1. April an. Der neue Vorstand soll sich um die Bereiche Internationalisierung und Marketing kümmern.Seit 2017 ist Häußermann bei SAP tätig. Dort arbeitet er als Senior Vice President & Head of Platform and Technologies in Mittel- und Osteuropa. Frühere Stationen seiner Karriere waren Heiler Software und IBM. ...