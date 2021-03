Anlegerverlag PLUG POWER mit sauberem Höhenflug Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 26.03.2021, 13:32 | 30 | 0 | 0 26.03.2021, 13:32 | Foto: www.anlegerverlag.de PLUG POWER-Aktionäre haben heute allen Grund zur Freude. So zeigt die Kurstafel für die Aktie einen kräftigen Anstieg von rund drei Prozent an. Ein Anteilsschein verteuert sich damit auf 29,24 EUR. Geht hier jetzt so richtig die Post ab? Am Himmel der Charttechniker überwiegen trotz der Kursgewinne die Regenwolken. Weil eine wichtige Unterstützung quasi aus dem Stand unterkreuzt werden kann. Dieser Bremsbereich ist bei 25,50 EUR zu finden. Daher steht die Technik jetzt auf Messers Schneide. Anleger, die von PLUG POWER nicht überzeugt sind und eher auf fallende Kurse setzen, erhalten jetzt noch einmal die Chance die Baisse-Derivate zu verbilligen. Denn es gibt heute durch den starken Preisanstieg einen satten Rabatt beim Kauf von Puts. Wer eh überzeugt ist von PLUG POWER, der wird mit dem heutigen Anstieg bestätigt.



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer