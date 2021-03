Ganz dramatische Lage also für die Aktie von Tesla, die sich momentan wieder dem Wert von 500 Euro annähert. Zu Spitzenzeiten war die Aktie noch mehr bei als 700 Euro, nun geht der Trend in Richtung 500 Euro. Da werden die Anleger natürlich nicht begeistert sein, denn von Tesla erwartet man sich viel mehr. Das höchst innovative Unternehmen gehört eigentlich zu den ganz Großen.

Tesla ist also in einer ganz entscheidenden Phase. Wie wird sich das Wertpapier des kalifornischen Elektroautobauers künftig entwickeln können? Die nächsten Monate werden eine entscheidende Rolle spielen. Am Freitag, also kurz vor dem Wochenende, sah es nochmal übel aus, denn die Aktie rutschte um 3,62 Prozent und 19,70 Euro in den Keller, weshalb der Kurs bei 525 Euro stehen geblieben ist.

