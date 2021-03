Technical Trading: Mehrere Long-Signale im S&P 500

Gleich mehrere Strategien haben in der jüngsten Vergangenheit Long-Signale für den S&P 500 generiert. Wir haben darunter einen saisonalen Trade mit einer Gewinnwahrscheinlichkeit von knapp 82%, und zudem eine Breakout-Strategie, die ebenfalls ein frisches Kaufsignal generiert hat. Ich stocke S&P 500 Longs entsprechend auf. Was genau dahinter steckt, und mit welchem Produkt ich den Trade mache, zeige ich in diesem Video: Zum VideoBULLISH | Was sieht gut aus [weiter]