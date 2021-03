Was für ein Erfolg für NanoRepro auf dem Aktienmarkt! Die Aktie ist weiter unaufhaltsam und arbeitet sich Stück für Stück zurück an das All-Time-High! Der Weg ist zwar noch lang, könnte aber mit diesem kontinuierlichen Aufwärtstrend schon bald geknackt werden. Beinahe jeden Tag kann man hier einen Euro-Schritt erfassen, bei dem der Kurs näher an die 20-Euro-Marke rankommt!

Aus der aktuellen Lage kann NanoRepro nur als absoluter Gewinner herausgehen. Die Schnelltests zur Erkennung des Coronavirus werden in großen Massen vom Marburger Unternehmen vertrieben und nehmen somit eine entscheidende Rolle in der Bekämpfung der Pandemie ein. Schon jetzt konnte der Jahresumsatz bereits vervielfacht werden! Was für ein Erfolg!

Von NanoRepro kann man sich in der Pandemie also noch so einiges an Umsätzen erhoffen und somit eine weitere Steigerung des Marktwertes. NanoRepro ist einer der absoluten Gewinner dieser Phase der Pandemie, denn es wird immer mehr getestet! Heute kann sich NanoRepro bereits wieder um 1,26 Prozent vermehren und macht somit ein Plus von 0,20 Euro auf 16,10 Euro!

