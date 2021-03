HAEMATO AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

29. März 2021

Die HAEMATO AG (ISIN: DE000A289VV1, WKN: A289VV) hat die am 24. März 2021 beschlossene Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Die Kapitalerhöhung war überzeichnet.

Die Gesellschaft hat ihr Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2018 um € 475.391,00 auf € 5.229.307,00 durch Ausgabe von insgesamt 475.391 auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlage unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre erhöht. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2020 gewinnberechtigt.

Die Kapitalerhöhung wurde in der maximal möglichen Höhe durchgeführt. Der vom Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats festgelegte Platzierungspreis betrug € 31,00 je Aktie. Aufgrund der hohen Nachfrage wurden die neuen Aktien im Rahmen eines beschleunigten Privatplatzierungsverfahrens an institutionelle Investoren verkauft. Aus der Kapitalerhöhung fließt der HAEMATO AG - vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister - ein Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. € Mio. 14,7 zu.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Basic Standard) einbezogen werden.

Die Kapitalerhöhung wurde von der GBC Kapital GmbH begleitet.

Die HAEMATO AG beabsichtigt, den Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung zur Finanzierung des Eigenmarkengeschäftes zu verwenden. Der am 23. März 2021 zugelassene Laien-Test auf COVID19 ("Wondfo 2019-nCoV Antigen Test (Lateral-Flow-Methode) Selbsttest") ist ein erstes Produkt in dieser strategischen Re-Orientierung der Gesellschaft. Weitere Eigenmarken im Bereich der ästhetischen Medizin sind auf Grund der stark wachsenden Nachfrage für Hyaluronsäureprodukte sowie Botulinuimtoxin geplant.

HAEMATO AG

Der Vorstand

Über die HAEMATO:

Die HAEMATO AG, 1993 gegründet, ist ein pharmazeutisches Unternehmen. Der Fokus der Geschäftsaktivitäten liegt auf den Wachstumsmärkten der hochpreisigen Spezial-Pharmazeutika. Schwerpunkte bilden Therapien bei Krebs, HIV und anderen chronischen Krankheiten.

Die HAEMATO AG ist im Basic Board (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Kennzahlen zur Aktie der HAEMATO AG:

Börsennotierte Aktiengattung: Inhaber-Stammaktien

ISIN: DE000A289VV1

WKN: A289VV

Börsenkürzel: HAEK

Kontakt:HAEMATO AG, Investor RelationsTelefon: +49 (0)30 897 30 86 70ir@haemato.ag

