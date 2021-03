Everbridge meldet Erweiterung der branchenführenden SaaS-Plattform für das Critical Event Management (CEM) und bietet damit eine umfassende, integrierte Suite digitaler und...

Everbridge Announces Expansion of Industry-Leading Critical Event Management (CEM) SaaS Platform (Graphic: Business Wire)

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) meldete heute die Erweiterung seiner durchgängigen marktführenden und weltweiten SaaS-Plattform für das Critical Event Management und präsentiert damit eine äußerst umfassende integrierte Suite digitaler und physischer Resilienzlösungen für weltweit agierende Organisationen, die sich auf die „neue Normalität“ in der Welt nach der Pandemie vorbereiten.

Da die Art und Weise, wie Unternehmen eine Krise steuern, auf sie reagieren und sie abmildern, digital transformiert, der Umsatz geschützt und gleichzeitig die Kosteneffizienz gesteigert wird, bietet das Critical Event Management (CEM) verschiedene unverzichtbare Standards und Best Practices, die zukunftsorientierte CEO und Vorstände zunehmend in die Steuerung des von ungeplanten Ereignissen ausgehenden operationellen Risikos einbinden. Die erweiterte CEM-Softwaresuite von Everbridge bietet Unternehmen eine sehr umfassende durchgängige Betriebsumgebung für einen Closed-Loop-Ansatz durch „Einschätzen, Lokalisieren, Handeln und Analysieren“ zur Steuerung kritischer Ereignisse in einer zunehmend unbeständigen und unsicheren globalen Bedrohungslandschaft und ermöglicht dabei einen erheblichen Return on Investment (ROI) durch die Steigerung von Umsätzen und Reduzierung von Kosten.

„Heute zeigt sich mehr denn je, dass eine nahtlose Kommunikation, Zusammenarbeit und vollständige Übersicht über alle Assets - Infrastruktur, Digitales, Systeme und Mitarbeiter – unverzichtbar für die Entscheidungsfindung und Minderung der finanziellen und personellen Kosten unvorhergesehener Ereignisse ist“, heißt es in einem Bericht vom März 2021 mit dem Titel: Strategic Focus: Critical Event Management For EHS And Risk Management von Verdantix. „Lösungen für das Critical Event Management (CEM) helfen Unternehmen, solche unvorhergesehenen Ereignisse zu steuern und effektiv darauf zu reagieren, sodass die Resilienz sichergestellt und Leben gerettet werden kann.“