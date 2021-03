Insgesamt läuft seit Ausbruch aus der vorherigen Handelsspanne zwischen 4,25 und grob 4,40 PLN eine große Aufwärtsbewegung bei dem Währungspaar EUR/PLN und brachte Ende 2020 Hochs um 4,6458 PLN hervor. Dort schwenkte das Paar in eine Konsolidierung in einem symmetrischen Dreieck ein, welches vor gut drei Wochen regelkonform auf der Oberseite aufgelöst worden ist und in der Spitze Kursgewinne auf einen Wert von 4,68 PLN hervorgebracht hatte. Bestehende Long-Positionen sollten Anleger jetzt etwas enger absichern, sofern bereits bei den letzten technischen Besprechungen ein Einstieg erfolgte.

Trendbegrenzung naht

Kurzfristig hat das Paar EUR/PLN noch etwas Luft auf der Oberseite, denkbar wäre ein Anstieg in den kommenden zwei Wochen an 4,7095 PLN. Dort allerdings stößt der Wert auf seine obere Trendkanalbegrenzung und dürfte in eine gesunde Konsolidierung übergehen. Wer sich an einem Long-Investment auf den letzten Metern engagieren möchte, kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VQ55S3 zurückgreifen und somit eine Rendite von X Prozent erzielen. Tiefer als ein Niveau von 4,6351 PLN sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen, weil dies sonst einen Rückläufer zurück auf das Ausbruchsniveau um 4,5848 PLN auslösen würde. Alles darunter birgt dagegen Rückfallrisiken sogar auf 4,5120 PLN.