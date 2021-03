HAUCK & AUFHÄUSER belässt JENOPTIK AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Jenoptik von 31,50 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Gespräche mit dem Management des Technologieherstellers hätten ihn in seiner positiven Haltung bestätigt, schrieb Analyst Christian Sandherr in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vor allem die Halbleiteraktivitäten liefen mit Vollgas. Allerdings kürzte der Experte die Wachstumsschätzung für 2021./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2021 / 08:13 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2021 / 08:22 / MEZ





