Cloudflare wird von Gartner Peer Insights die Auszeichnung als „Customers’ Choice“ für Web Application Firewalls für 2021 zuerkannt

Das Unternehmen Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das sich der Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit für den Aufbau eines besseren Internets widmet, hat heute bekannt gegeben, dass es von Gartner Peer Insights im März 2021 als Customers’ Choice (von Kunden bevorzugter Anbieter) in der Publikation „Voice of the Customer“ zu Web Application Firewalls benannt wurde. Cloudflare kam auf der Grundlage von 77 Rezensionen mit Stand vom 31. Januar 2021 auf eine Gesamtbewertung von 4,7 (von 5) und wurde in Nordamerika, Europa, im Nahen Osten und in Afrika als Customers’ Choice gewürdigt. Gemäß den Kundenrezensionen, die Cloudflare erhielt, sind 97 % gewillt, Cloudflare zu empfehlen.

„Im Jahr 2020 haben wir mehr als 550 neue Produkte und damit verbundene Fähigkeiten eingeführt, um die Bedürfnisse unserer Kunden während einer Zeit zu befriedigen, zu der die oberste Priorität darin bestand, Websites online und leistungsstark zu behalten“, sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. „Wir denken, dass es dieses unablässige Innovationstempo ist, das dazu führte, dass Cloudflare 2021 als Customers’ Choice für Web Application Firewalls ausgezeichnet wurde.“