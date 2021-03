Technical Trading: 80%-Chance mit Long auf diese Aktie

Während die US-Indizes in den letzten Tagen eher konsolidierten, war der hiesige Markt unheimlich stark. Hervorzuheben sind dabei Trendtitel, von denen einer neues Kurspotenzial freigesetzt hat, indem er auf ein neues Allzeithoch ausgebrochen ist. Um welche Aktie es sich handelt, warum diese fundamental attraktiv ist, und wieso dies eine 80%-Chance ist, zeige ich in diesem Video: Zum VideoBULLISH | Was sieht gut aus [weiter]