DCI AG veröffentlicht Geschäftszahlen 2020

Im Segment Wide Area Infoboard (WAi) / Apps / Sonstige stieg der Umsatz um TEUR 12 auf TEUR 619 (Vorjahr: TEUR 607). Im Segment DCI Medien sank der Umsatz um TEUR 125 auf TEUR 826 (Vorjahr: TEUR 951).

Die Kosten verminderten sich im Jahr 2020 auf TEUR 1.590 (Vorjahresvergleichswert: TEUR 1.606, -1%). Dieser Rückgang ist im Wesentlichen bei den Fremdleistungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen zu verzeichnen.

Insgesamt beträgt im Geschäftsjahr 2020 das Ergebnis der Gesellschaft vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) TEUR +241 (Vorjahr: TEUR +109). Das Ergebnis der Gesellschaft vor Steuern (EBT) liegt bei TEUR +233 (Vorjahr: TEUR +101).



Das Finanzergebnis aus dem Gewinnabführungsvertrag mit der Content Factory 1 GmbH betrug im Geschäftsjahr 2020 TEUR +353 (Vorjahresvergleichswert: TEUR +81).

Das Eigenkapital der Gesellschaft belief sich zum 31. Dezember 2020 auf TEUR 3.523 (Vorjahr: TEUR 3.290). Damit errechnet sich bei einer Bilanzsumme von TEUR 3.788 (Vorjahr: TEUR 3.522) eine Eigenkapitalquote von 93% (Vorjahr: 93%). Das Eigenkapital ist auf der Aktivseite durch hohe liquide Mittel unterlegt, die zum 31. Dezember 2020 bei TEUR 979 (Vorjahr: TEUR 908) lagen und der Gesellschaft ein ausreichendes Maß an Flexibilität geben.



DCI Database for Commerce and Industry AG

Enzianstrasse 2

82319 Starnberg



Die Aktie ist im m:access der Börse München gelistet.

WKN: A11QU1, ISIN: DE000A11QU11.

Börsen: München, Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Bremen, Düsseldorf, XETRA

Kontakt:Michael MohrVorstand CEODCI Database for Commerce and Industry AGEnzianstr. 2, 82319 Starnberg, GermanyTelefon: +49 8151-265-0Email: finanzen@dci.deEnde der PressemitteilungEmittent/Herausgeber: DCI Database for Commerce and Industry AGSchlagwort(e): Finanzen

31.03.2021 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de



Sprache: Deutsch Unternehmen: DCI Database for Commerce and Industry AG Enzianstrasse 2 82319 Starnberg Deutschland Telefon: +49 (0)8151-265-0 Fax: +49 (0)8151-265-150 E-Mail: info@dci.de Internet: www.dci.de ISIN: DE000A11QU11 WKN: A11QU1 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), München (m:access), Stuttgart EQS News ID: 1178921

Ende der Mitteilung DGAP-Media

1178921 31.03.2021