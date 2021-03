Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Stada verlängert mit Chef Goldschmidt - größerer Vorstand Der Arzneihersteller Stada setzt an der Führungsspitze auf Kontinuität. Der Vertrag mit Vorstandschef Peter Goldschmidt werde vorzeitig um drei Jahre bis 2024 verlängert, teilte der Pharmakonzern am Mittwoch in Bad Vilbel mit. Der 56-Jährige führt …