Dieser Kursschub lässt die Bullen regelrecht vor Freude tanzen. Die Aktie erklimmt nämlich einen neuen wichtigen Meilenstein. So erreicht der Wert den höchsten Stand der vergangenen vier Wochen. Bisher wurde dieses Hoch bei 0,13 EUR austariert. Bei Steinhoff dürfte es also in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Anleger, die pessimistisch eingestellt sind, haben durch den Höhenflug jetzt die Chance auf einen tollen Baisse-Einstieg. Immerhin gibt es die Puts heute durch die gestiegenen Kurse etwas günstiger Anleger, welche die Aktie bereits im Depot haben, sehen sich durch den Anstieg bestätigt.

Fazit: Wie geht es bei Steinhoff jetzt weiter? Kann die Aktie nach dem Lockdown positiv überraschen? Wir haben für Sie die Aktien mit den größten Gewinnchancen 2021 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie jetzt im Dezember kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.