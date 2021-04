GlobeX Data Ltd. verkündet nicht vermittelte Privatplatzierung

31. März 2021 – Toronto, Ontario, Kanada, und New York, NY – GlobeX Data Ltd. (OTCQB:SWISF) (CSE:SWIS) (FWB:GDT) (“GlobeX” oder das “Unternehmen”), der führende Anbieter von in der Schweiz gehosteter sicherer Kommunikation und sicherem Datenmanagement, gibt bekannt, dass es gemäß seiner Pressemitteilung vom 19. März 2021, in der das Interesse an einer Privatplatzierung geäußert wurde, nun eine Privatplatzierung von insgesamt 4.076.400 Einheiten (wie unten definiert) zu einem Preis von 0,30 CAD pro Einheit und Bruttoerlöse von insgesamt 1.222.920 CAD abgeschlossen hat.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine “Aktie”) zu einem Preis von 0,30 CAD pro Aktie und einem halben Aktien-Kaufwarrant (ein “Warrant”). Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber im Zeitraum von zwei Jahren (die “Warrant-Laufzeit”) zum Kauf einer Stammaktie zum Preis von 0,50 CAD pro Aktie. Das Angebot ist vollständig gezeichnet und jetzt abgeschlossen. Für Unternehmensfinanzen anfallende Beratungsgebühren in Höhe von 60.000 CAD wurden in bar gezahlt.

Die Erlöse aus der Finanzierung werden für die beschleunigte Vermarktung der verschlüsselten E-Mail- und Messaging-Lösung des Unternehmens, Sekur, auf dem US-Markt sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Der CEO des Unternehmens nahm ebenfalls an der Privatplatzierung teil und zeichnete 1.750.000 Einheiten bzw. fast 42 % des Gesamtangebots.

Das Unternehmen möchte die Erlöse aus dieser Finanzierung vorwiegend für die operativen Verkäufe und die Vermarktung seiner Sicherheitslösung Sekur nutzen, die sicheren E-Mail-Verkehr, Instant-Messaging und File-Sharing anbietet. Außerdem sollen die Erlöse für alle weiteren Marketing-Aktivitäten für die Verkäufe in Kanada, den USA, Lateinamerika und Südasien verwendet werden.

Alain Ghiai, CEO von GlobeX Data, sagte: "Wir freuen uns sehr, dass wir seitens unserer Investoren eine so große Nachfrage nach unserer Privatplatzierung verzeichnen konnten. Diese Platzierung katapultiert das Unternehmen in eine viel bessere Position als sogar direkt nach der Börseneinführung im Juli 2019. Mit einem mehr als zweimal so hohen Bargeldbestand als damals im Juli 2019 und keinerlei Schulden, können unsere Lösungen nun in Lateinamerika, den US-Massenmärkten und Kanada eingesetzt werden, wo wir in einer exzellenten Position sind, um wie geplant voranzuschreiten. Zusätzlich zu unseren geschätzten Aktionären, die unsere Vision weiterhin unterstützen, habe auch ich an dieser Platzierung teilgenommen, und zwar in Form von 42 % der gesamten angebotenen Einheiten. Das bestätigt mein unbeirrbares Engagement für GlobeX und den Erfolg des Unternehmens in den nächsten Jahren. Ich freue mich auf ein aufregendes Jahr 2021 und möchte all unseren Aktionären für ihre ständige Unterstützung danken.”