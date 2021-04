Anlegerverlag Kräftiger Kursanstieg bei Henkel! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 01.04.2021, 10:32 | 62 | 0 | 0 01.04.2021, 10:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Henkel-Aktionäre sind heute in absoluter Partystimmung. Immerhin kann sich der Kurs über ein Plus von rund drei Prozent freuen. Damit ist ein Platz in der Bestenliste der Tagesgewinner sicher. Ist das nun der Auftakt einer neuen Hausse oder wird den Bullen Sand in die Augen gestreut? Download-Tipp: Zum möglichen Lockdown möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger Aktien präsentieren, mit denen Sie Ihr Depot in der Pandemie auf die Überholspur führen. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen. Die Technik hat sich dadurch massiv verbessert. Da Henkel dadurch eine wichtige Hürde genommen hat. Immerhin steigert der Wert heute sein 4-Wochen-Hoch. Dieser Hochpunkt wurde bisher bei 97,88 EUR ausgelotet. Es dürfte in den nächsten Tagen also hoch hergehen. Anleger, die pessimistisch eingestellt sind, haben durch den Höhenflug jetzt die Chance auf einen tollen Baisse-Einstieg. So gibt es für Puts heute einen ordentlichen Nachlass. Allen Grund sich die Hände zu reiben haben dagegen Henkel-Aktionäre. Zum bevorstehenden Lockdown-Ende: Lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport mit welchen Aktien Sie Ihr Depot auf die Überholspur führen. Einfach hier klicken.



