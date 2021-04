Positives Branchenumfeld und anhaltend dynamische Nachfrage deuten auf Fortsetzung des eingeschlagenen Wachstumskurses hin



Nachdem Uzin Utz bereits Ende Februar die Ergebnisprognose massiv erhöhte, gab das Unternehmen diese Woche die finalen Geschäftszahlen für das Jahr 2020 bekannt und erreichte trotz eines pandemiegeprägten Marktumfelds angesichts deutlich sichtbarer Nachholeffekte im zweiten Halbjahr Rekordwerte bei Umsatz und Ergebnis. Zudem legte das Management wie gewohnt eine qualitative Guidance für das Jahr 2021 vor und erwartet bei einer erneuten Umsatzsteigerung eine leicht unter Vorjahr liegende Profitabilität.



Dank einer hohen Nachfragedynamik im grundsätzlich saisonal bedingt eher schwachen Jahresschlussquartal (Erlöse Q4/20: +7,5% yoy) erreichte Uzin Utz auf Gesamtjahressicht ein Umsatzniveau von 383,6 Mio. Euro (+3,0% yoy; MONe: 389,2 Mio. Euro). Neben einer in 2020 weitgehend krisenresistenten Entwicklung der hiesigen Bauwirtschaft (Umsatz Bauhauptgewerbe: -2,4% yoy; Auftragseingang: +10,6% yoy) profitierte das Unternehmen vor allem von der starken Marktstellung in den Kernmärkten Deutschland (+8,7% yoy) und Niederlande (+9,4% yoy) sowie in der Region Nordeuropa (+13,5% yoy), wohingegen eine unterjährige Erholung in einigen Märkten wie den USA (-11,7% yoy) noch ausblieb und u.E. nun nachgelagert einsetzen sollte.

Getrieben durch die hohe Auslastung in der Produktion (Ø Gesamtauslastung: 80,4%), einen verbesserten Materialeinsatz (Rohertragsmarge +80 BP) sowie eine strikte Kostendisziplin mit zumindest zum Teil temporär begünstigenden Effekten (u.a. durch den Wegfall von Reise- und Messekosten) konnte das operative Ergebnis mit rund +33% auf 40,1 Mio. Euro (MONe: 39,7 Mio. Euro) überproportional gesteigert werden (Q4/20: 14,0 Mio. Euro; +260% yoy). Die damit verbundene Margenexpansion auf 10,5% (2019: 8,1%) ist vor dem Hintergrund des herausfordernden makroökonomischen Marktumfelds beachtlich und zeigt u.E. eindrucksvoll das operative Potenzial von Uzin Utz. Zudem plant das Unternehmen, die Dividende stärker als erwartet auf 1,55 Euro zu erhöhen (Vj. 1,30 Euro; MONe: 1,40 Euro).



