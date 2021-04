Download-Tipp: Zum möglichen Lockdown möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger Aktien präsentieren, mit denen Sie Ihr Depot in der Pandemie auf die Überholspur führen. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

SMA Solar lässt heute die Sektkorken knallen. Schließlich sind die Aktien aktuell rund vier Prozent teurer als gestern. Der Titel landet damit in der Spitzengruppe der Tagesgewinner. War das der Beginn eines neuen Höhenflugs oder nur ein Strohfeuer?

Aus Sicht der Technischen Analyse hat sich Stimmung nun deutlich verbessert. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. Bis zum Monatshoch fehlen nun schließlich nur noch rund acht Prozent. Bei 56,20 EUR liegt dieser bedeutende Umkehrpunkt. Für die Bullen heißt es nun also Daumen drücken.

Wer die übergeordnete Perspektive in den Vordergrund stellt, bekommt momentan Zuspruch vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Da dieser Indikator bei 50,45 EUR notiert und dadurch Hoffnungen auf weiter steigende Kurse macht. Die heutige Rallye ist also ein eindrucksvoller Beleg, wie heftig die Kurse innerhalb langfristiger Aufwärtstrends explodieren können.

