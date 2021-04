---------------------------------------------------------------------------

AD HOC



Northern Data AG platziert erfolgreich Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital vollständig



Frankfurt am Main - 01. April 2021 - Die Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87) hat ihre gestern beschlossene Kapitalerhöhung um bis zu EUR 563.968,00 durch Ausgabe von bis zu 563.968 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgreich platziert. Sämtliche 563.968 angebotenen neuen Aktien, was 3,55 % des aktuellen Grundkapitals entspricht, wurden zu einem Preis von EUR 107,63 pro Aktie im Wesentlichen bei dem strategischen Investor Block.one und weiteren institutionellen Investoren platziert. Dabei wurde das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 15.879.707 auf EUR 16.443.675 erhöht. Der Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung des Unternehmens beträgt rund EUR 60,7 Mio.



Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung dient zur Stärkung der Bilanz und Erweiterung der Aktionärsstruktur und soll für die Beschleunigung des Wachstums der bestehenden Geschäftsaktivitäten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.



Die neuen Aktien werden prospektfrei in die bestehende Notierung im Freiverkehr der Börse München (m:access) einbezogen. Der erste Handelstag für die neuen Aktien und die Lieferung der neuen Aktien werden voraussichtlich am 7. April 2021 stattfinden.



Die Transaktion wurde von der Hauck & Aufhäuser als Sole Bookrunner begleitet.



Investor Relations:

Jens-Philipp Briemle

Head of Investor Relations

An der Welle 3

60322 Frankfurt am Main

E-Mail: jens-philipp.briemle@northerndata. de

Telefon: +49 171 557 6989



Pressekontakt:

Dr. Hans Joachim Dürr

Head of Corporate Communications

An der Welle 3

60322 Frankfurt am Main

E-Mail: hans.duerr@northerndata.de

Telefon: +49 69 348 752 89



Wichtiger Hinweis:

Die neuen Aktien wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht befreit. Diese Mitteilung ist nicht zur direkten oder indirekten Verteilung in oder in den Vereinigten Staaten, einschließlich ihrer Territorien und Besitztümer, bestimmt. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar noch ist sie Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung.



Sprache: Deutsch

Unternehmen: Northern Data AG

An der Welle 3

60322 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: +49 69 34 87 52 25

E-Mail: info@northerndata.de

Internet: www.northerndata.de

ISIN: DE000A0SMU87

WKN: A0SMU8

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange

