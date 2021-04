Lebensmittel-Lieferdienste verbrennen seit Jahrzehnten das Geld der Anleger/Geschäftsmodelle haben sich als nicht tragfähig erwiesen

Bonn (ots) - In Rekordzeit versprechen die neu entstandenen Lieferdienste wie

Gorillas oder Flink die Belieferung ihrer Kunden mit Lebensmitteln. Sogar in 10

Minuten sind manche Lebensmittel ausgeliefert.



"Die Geschäftsmodelle der Lebensmittel-Lieferdienste bergen für Anleger große

Risiken bis hin zum Totalverlust", warnt Prof. Dr. Otto A. Strecker, Experte für

Lebensmittelmarketing.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Seit mehr als 20 Jahren werden die immer gleichen Fehler wiederholt", mahntStrecker, doch es ist offensichtlich zu viel Kapital auf der Suche nach Anlage.Die aktuellen Geschäftsmodelle gleichen vielfach gescheiterten Ansätzen teilsbis ins Detail. "Es muss an der Jugend der Start-up-Unternehmer und an demjugendlichen Leichtsinn der Investment-Banker liegen, dass sich keiner mehr andie Totalverluste aus den beiden letzten Jahrzehnten erinnert, resümiert derBonner Experte, der seit der Jahrtausendwende das Thema forschend und beratendbegleitet. 2001 legte der US-Pionier Webvan eine milliardenschwere Pleite hin.Anleger verloren bis zu 34 Dollar pro Aktie, 2.000 Beschäftigte ihren Job. BeimPlatzen der Dotcom-Blase waren zuvor schon ähnliche Geschäftsmodelle vonStreamline und weiteren Lebensmittel-Lieferdiensten gescheitert. Der lange alsVorreiter gefeierte Pionier Peapod konnte nur durch eine Übernahme durch Aholdknapp gerettet werden.In Deutschland ist die Liste der gescheiterten Versuche ähnlich lang. Schon zurJahrtausend-Wende war mit der Direktkauf AG ein bundesweiter Anbieter am Start,der flächendeckende Lieferungen versprach. Sogar im Bio-Segment warenSpezialisten wie die Unitednature angetreten. Klassische Lebensmittelhändlersetzten damals schon eine Belieferung aus den stationären Geschäften dagegen.Keines der Geschäftsmodelle war jemals erfolgreich. Ob Otto, Karstadt,Direktkauf, Kaufhof, Spar, Tegut, LeShop oder andere: Die Liste dereingestellten Versuche ist lang. Gäbe es Gräber für Unternehmen, ließe sichallein mit den verschiedenen Lebensmittel-Bringdiensten ein kleinerUnternehmensfriedhof füllen."Man braucht eigentlich nur etwas gesunden Menschenverstand und Kenntnis dergrundlegenden Merkmale des Geschäftes", so Strecker weiter, der mit der AFCConsulting Group Unternehmen aus Lebensmittelindustrie und -handel berät. "Für1,80 Liefergebühr flitzt der Fahrradkurier in ausgewählten Stadtteilen einigerMillionenstädte also im Extremfall zehn Minuten zu nur einem Kunden und zehnMinuten wieder zurück zu dem Mini-Lager, wo die nächste Bestellung auf ihnwartet. Wie soll sich das rechnen, von der Qualität der Arbeitsverhältnisse undder Ressourceneffizienz der Logistik einmal abgesehen?" In kaum einer Branche