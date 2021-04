CREDIT SUISSE stuft Santander auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Adrian Cighi

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 3,30

Kursziel alt: 2,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Santander von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 2,70 auf 3,30 Euro angehoben. Der Markt unterschätze die Wachstumsstory, die auf aggressiven Kostensenkungen der Spanier beruhe sowie auf Wachstum etwa in Lateinamerika, schrieb Analyst Adrian Cighi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie biete den Anlegern bis 2023 im südeuropäischen Branchenvergleich beste Ertragschancen. Zudem habe die Bank die Schwankungsanfälligkeit der Renditen auf einen historischen Tiefststand gesenkt./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2021 / 03:08 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.