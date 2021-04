FÜR KOMMENDE WOCHE - geslottet, bitte Kurse, Marktwerte und Stellantis-Anteilsverhältnisse in Bloomberg checken!!

PARIS/TURIN (dpa-AFX) - Mit Stellantis ist aus dem Peugeot-Mutterkonzern PSA und dem italoamerikanischen Autobauer Fiat-Chrysler (FCA) der viertgrößte Autokonzern der Welt entstanden. Konzernchef Carlos Tavares gilt nicht als zimperlich, wenn es um Kosteneinschnitte geht - selbst den chronischen Verlustbringer Opel trimmte er auf Rendite. "Monsieur Marge" will nun auch die italienischen Fiat-Werke auf Trab bringen. Was das Unternehmen umtreibt, was die Experten zum neuen Konzerngebilde sagen und wie die Aktie die ersten Monate hinter sich gebracht hat.

DAS IST LOS IM UNTERNEHMEN: