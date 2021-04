Download-Tipp: Zum möglichen Lockdown möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger Aktien präsentieren, mit denen Sie Ihr Depot in der Pandemie auf die Überholspur führen. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Für PLUG POWER-Anleger wäre schwarze Kleidung heute angemessen. So müssen die Aktien einen Verlust von rund sechs Prozent hinnehmen. Damit ziert der Titel das Tabellenende der Rangliste. Sehen wir hier nun Kaufkurse oder den Anfang vom Ende?

Die Bullen sollten jetzt erst einmal in Deckung gehen. PLUG POWER marschiert nämlich mit großen Schritten in Richtung einer maßgeblichen Unterstützung. Die Aktie müsste nur rund zwölf Prozent fallen, um neue 4-Wochen-Tiefs zu markieren. Bei 25,50 EUR liegt dieser markante Punkt. Jetzt geht es also um die Wurst.

Anleger, die für PLUG POWER bullish eingestellt sind, könnten den Rücksetzer zum Kauf nutzen. Schließlich bekommen Sie heute einen ordentlichen Nachlass. Kritiker sehen in dem momentanen Fall vermutlich nur den Anfang einer längeren Abwärtswelle.

